Литва сократит сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища нелегалам

Нелегальные мигранты на границе. Фото: Obzor.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону, ограничивающие права нелегальных мигрантов, об этом пишет литовское издание «Обзор» со ссылкой на офис президента страны.

Согласно нововведениям в законодательстве, просители убежища лишаются права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Также принято решение сократить сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища из-за сложившейся в стране экстремальной ситуацией, связанной с большим наплывом мигрантов.

По мнению правозащитных организаций, такая мера нарушает нормы о правах человека, а отсутствие возможности подать апелляцию в случае отказа в предоставлении убежища противоречит основным принципам Конституции страны.

Ранее сообщалось о беспорядках в Литве вблизи белорусской границы, которые устроили нелегальные мигранты.

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