Не младше 40 лет: в Беларуси планируют повысить возрастной ценз

Сейчас по Конституции избираться на пост президента можно после 35 лет, предлагают - после 40. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси могут повысить до 40 лет возрастной «порог» для избрания на должность президента. Об этом со слов председателя Конституционной комиссии и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича сообщило БелТА.

При этом внесено предложение сохранить президентскую форму правления, что значится в разделе «Президент. Парламент. Правительство».

- Также предложено установить более высокий возрастной ценз - 40 лет, для занятия должности президента. И ценз оседлости - постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства, - перечислил Миклашевич.

Напомним, сейчас по Конституции избираться на пост президента в Беларуси может гражданин Беларуси по рождению, не моложе 35 лет. У него должно быть избирательно право, а проживать в стране он должен постоянно не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Уже прошло 9 заседаний Конституционной комиссии. На последнем собрании подводились итоги работы комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Беларуси.

Известно, что предложения по изменению Конституции будут направлены Александру Лукашенко уже 22 июля.

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