Главреда журнала «Наша гісторыя» отпустили под обязательства о явке, а его коллег - нет

Андрей Дынько вышел под обязательство о явке. Фото: "Наша Нiва"

О статусе редакторов «Наша Нiвы» и журнала «Наша гісторыя» стало известно из поста в телеграм-канале медиа.

Так сообщается, что главреда «Нашай гісторыi» Андрея Дынько выпустили под обязательство о явке в среду, 21 июля.

- Вероятно он остается в статусе подозреваемого по ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного вреда без признаков хищения), - пояснили в «Нашай Нiве».

Насчет редактора Андрея Скурко сообщили родные со ссылкой на участкового милиционера - Скурко взят по стражу.

Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович пока также не на свободе, хотя срок его задержания истек в 13.40 часов 21 июля. Ему должны были или избрать меру пресечения в виде заключения под стражу или отпустить.

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