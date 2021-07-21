В Беларуси предлагают ввести электронные карты доступа для такси и таксистов. Проект вынесли на общественное обсуждение: а что думаете вы?

Для таксистов и других нерегулярных перевозчиков могут ввести электронные карты доступа. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Электронные карты доступа для транспортных средств, водителей и диспетчеров пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении предполагают ввести в Беларуси. В числе прочих в эту категорию попадают автомобили такси, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на Минтранс.

Введение электронных карт доступа для каждой категории работников, участвующих в перевозках, позволит совершенствовать организацию и выполнение автомобильных перевозок пассажиров, объяснили корреспонденту агентства в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Проект Указа Президента Республики Беларусь «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», в котором могут быть оговорены новые нормы, вынесен на общественное обсуждение. Высказать свое мнение по этому поводу может любой желающий, это можно сделать на Правовом форуме Беларуси или направить свои предложения непосредственно в министерство.

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