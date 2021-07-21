Под Ивацевичами на трассе М1 столкнулись фура и военный «Урал»: погиб водитель армейской машины

"Урал" на скорости столкнулся с попутной фурой, погиб водитель армейского тягача. Фото: virtualbrest.ru

На трассе М1 произошла смертельная авария армейского тягача с фурой. В Минобороны 21 июля сообщили о том, что по факту ДТП начата проверка.

Авария произошла в пределах Ивацевичского района. Видео с места аварии и фото очевидцев опубликовал местный ресурс virtualbrest.ru.

В военном ведомстве сообщили, что в аварии погиб водитель «Урала». Известно, что машина столкнулась с автопоездом, следовавшим в попутном направлении. За рулем фуры был гражданин Польши.

После столкновения с большегрузом «Урал» съехал в кювет, где опрокинулся.

- В результате столкновения водитель армейского автомобиля - замкомандира автомобильного взвода 1984-го года рождения скончался на месте от полученных травм, - прокомментировали в Минобороны.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера, его семье будет оказана необходимая помощь и поддержка. Известно, что у погибшего заместителя командира автомобильного взвода осталось трое детей, он служил в ВС Беларуси с 2008-го года.

Идет проверка.

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