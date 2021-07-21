«Письма отправили 603 людям»: Воскресенский подтвердил, что призывает политзаключенных попросить о помиловании

Заключенным предлагают до 31 августа написать прошение о помиловании. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Появилось подтверждение ранее появившейся в СМИ информации о том, что от имени Юрия Воскресенского, его командой рассылаются политзаключенным письма с предложениями написать на имя Александра Лукашенко прошения о помиловании. Об этом сообщило БелаПАН со ссылкой на интервью политического деятеля ресурсу zerkalo.io.

Журналистам это подтвердил сам экс-активист инициативной группы Виктора Бабарико, а сейчас директор «Круглого стола демократических сил» (КСДС) Юрий Воскресенский.

Воскресенский пояснил, что письма с предложением попросить о помиловании до 31 августа на прошедшей неделе были отправлены 603 заключенным. Это люди, которых включили в так называемый «список КСДС». Напомним, список составлялся еще ранее под проект политической амнистии, который они пробовали лоббировать.

Воскресенский заявил, что политзаключенным предлагают именно просить о помиловании, так как против амнистии выступил силовой блок.

- Позиция силового блока заключается в необходимости раскаяния со стороны осужденных и обвиняемых, - подчеркнул он.

Далее Воскресенский сказал, что будет составлен список желающих написать помилование. И уже этот перечень команда КСДС передаст в Администрацию президента со своим ходатайством.

Он уточнил, что с учреждением уже связались представители 14 осужденных, но добавил, что ожидают увеличения числа «откликнувшихся» на этот призыв, потому что письма, по его словам, «только начали доходить до адресатов».

Дату - до 31 августа, он связал с близостью нового госпраздника Днем народного единства, который будут отмечать в Беларуси 17 сентября.

Раньше «Комсомолка» подробно писала о том, кто такой политический деятель Юрия Воскресенский.

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