Видеофакт. Лукашенко сказал, когда он готов извиниться перед всем миром

Лукашенко сказал, что при одном условии он готов извиниться перед всем миром. Фото: president.gov.by

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента, появилось видео ответа президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на провокационный вопрос журналиста телеканала Sky News Arabia. Напомним, интервью зарубежному СМИ Лукашенко давал в понедельник, 19 июля.

Среди прочего арабский журналист спросил Александра Лукашенко о том, почему 23 мая Беларусь изменила маршрут самолета Ryanair?

Такую формулировку Александр Лукашенко назвал «серьезным фейком». И подчеркнул, отвечая, что белорусские власти «никого не принуждали к посадке в Минске и маршрут не меняли».

- Некоторые могут сказать: «Вы знаете, президент говорит не правду. Ему невыгодно сказать правду»... Что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу задать вопрос на подобный вопрос: «У вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке. Если они есть - положите их на стол», - предложил Лукашенко.

А далее пояснил, в каком случае Минск готов «извиниться перед всем миром».

- Если такие факты (о принудительной посадке самолета ирландской авиакомпании - Прим.) будут, мы извинимся перед всем миром за подобные деяния. Но до сих пор таких фактов никто не представил, - подчеркнул он.

Еще Лукашенко заметил, что ни журналисты, ни общественность на Западе или в Беларуси, пока не услышали ответы пилота на интересующиеся общественность вопросы. А затем высказал свою убежденность в том, что инцидент с самолетом Ryanair - это всего навсегда «спланированная провокация». И назвал цель, которую она преследовала.

- События с самолетом - это заранее спланированное провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того, чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития, - заключил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин о скандале с посадкой самолета Ryanair в Минске: «Почему не спрашиваете у пилота? Это даже странно».

Президент России вновь прокомментировал свое отношение к этому скандалу (подробности).

Лукашенко сказал сократить штат посольств в ЕС: это прокомментировали глава МИД и премьер-министр.

Вопрос кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе Лукашенко поднял на совещании 20 июля (подробности).

«Погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов»: Лукашенко сравнил литовских пограничников с нацистами.

Ранее о том, что незаконных мигрантов выдворяют из Литвы, сообщили в ГПК (подробности).

Лукашенко выступит с заявлением о посадке самолета Ryanair в Минске и реакции Запада.

Стало известно, когда Александр Лукашенко прокомментирует сложившуюся ситуацию (подробности).