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Политика21 июля 2021 19:26

Видеофакт. Лукашенко сказал, когда он готов извиниться перед всем миром

Но пояснил, что для того, чтобы это произошло должны быть предоставлены факты
Надежда БУТОВИЧ
Лукашенко сказал, что при одном условии он готов извиниться перед всем миром. Фото: president.gov.by

Лукашенко сказал, что при одном условии он готов извиниться перед всем миром. Фото: president.gov.by

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента, появилось видео ответа президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на провокационный вопрос журналиста телеканала Sky News Arabia. Напомним, интервью зарубежному СМИ Лукашенко давал в понедельник, 19 июля.

Среди прочего арабский журналист спросил Александра Лукашенко о том, почему 23 мая Беларусь изменила маршрут самолета Ryanair?

Такую формулировку Александр Лукашенко назвал «серьезным фейком». И подчеркнул, отвечая, что белорусские власти «никого не принуждали к посадке в Минске и маршрут не меняли».

- Некоторые могут сказать: «Вы знаете, президент говорит не правду. Ему невыгодно сказать правду»... Что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу задать вопрос на подобный вопрос: «У вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке. Если они есть - положите их на стол», - предложил Лукашенко.

А далее пояснил, в каком случае Минск готов «извиниться перед всем миром».

- Если такие факты (о принудительной посадке самолета ирландской авиакомпании - Прим.) будут, мы извинимся перед всем миром за подобные деяния. Но до сих пор таких фактов никто не представил, - подчеркнул он.

Еще Лукашенко заметил, что ни журналисты, ни общественность на Западе или в Беларуси, пока не услышали ответы пилота на интересующиеся общественность вопросы. А затем высказал свою убежденность в том, что инцидент с самолетом Ryanair - это всего навсегда «спланированная провокация». И назвал цель, которую она преследовала.

- События с самолетом - это заранее спланированное провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того, чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития, - заключил Лукашенко.

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