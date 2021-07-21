«Заказать убийство президента можно только с согласия высшего руководства той или иной страны». Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями в Беларуси

Александр Лукашенко в интервью арабскому телеканалу высказался о том, кто руководит провокациями в Беларуси. Фото: Пул Первого.

В интервью телеканалу Sky News Arabia 19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто стоит за провокационными действиями на территории Беларуси.

Отвечая на вопрос журналиста, кто заинтересован в провокациях и кто может стоять за всем этим, Лукашенко подчеркнул, что руководству Беларуси известен перечень стран, откуда осуществляется руководство подобными мероприятиями. Фрагменты видеоматериалов интервью публикует пресс-служба президента в телеграм-канале Пул Первого.

-За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты Америки, их спецслужбы и не только. Прежде всего повестку дня формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому, что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша, и Украина. В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии, - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил трудности во взаимодействии с руководством упомянутых стран.

-С ними по хорошему невозможно. Демократия, права человека – это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов – ваших коллег – задержали массу людей. Мы эти факты передали им, руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов , экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно, - рассказал он.

Александр Лукашенко объяснил, что Беларусь находится не в том положении, чтобы позволить себе нарушение международных норм и прав.

-Беларусь не в том положении находилась, да и находится сейчас, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе могут позволить Америка - надо им разбомбить Ирак, они разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан, они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия – мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место. Ну, а коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут нам позволить быть суверенным и независимым государством, - сказал он.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь добивается права быть суверенным и независимым государством и определять свою политику, страна добивается этого права, защищает его и будет защищать.

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