«Никто не заметил, что мальчик начал тонуть». В Минске милиционер спас ребенка

В Минске ребенок едва не утонул в водоеме, его спас милиционер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске сотрудник милиции спас ребенка, который едва не утонул в водоеме. Как рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, это произошло вечером 20 июля.

Женщина с двумя детьми – годовалой девочкой и мальчиком-подростком – отдыхала на берегу водоема. Дети играли в мяч, и тот улетел в воду. Мальчик побежал за мячом, угодил на глубокое место и начал тонуть.

-Вблизи водоема были люди, но они не заметили, что ребенок тонет и не услышали, как он зовет на помощь, - рассказала Ольга Чемоданова. – Подростка спас сотрудник милиции, который находился на маршруте патрулирования.

С начала года в водоемах утонуло 23 ребенка. Только за минувшую неделю на воде погибли шестеро детей.

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