После ЧП на озере в Стайках, когда молния убила девушку и травмировала 4 парней, узнали, что делать во время грозы

Гроза может застать у воды, в поле, в лесу или на дороге, что нужно делать. Фото: pixabay.com

Ранее «Комсомолка» сообщала о трагедии которая произошла 17 июля на озере в Стайках недалеко от Минска. Во время грозы молния ударила в дерево, под которым спряталась от дождя молодежь, на месте от разряда молнии погибла девушка, четверо парней в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Молния для человека опасна глубокими термическими ожогами

Об опасности разряда молнии рассказал БелТА Николай Горбачук, замдекана физфака БГУ по учебной и методической работе, кандидат физико-математических наук.

Доцент объяснил, что с точки зрения физики молния является искровым разрядом, возникающим между облаками или облаками и землей.

- Сила тока в канале разряда очень велика и достигает десятков килоампер и более. Отсюда главная опасность молнии для человека - глубокие термические ожоги, - пояснил кандидат физико-математических наук Горбачук.

А вот популярный миф о том, что можно подсчитать расстояние, где ударила молния, отсчитав секунды, развеял. Он уточнил, что если от вспышки молнии до грома прошли три секунды, то молния ударила не в трех километрах, а всего в километре. Но знать это бессмысленно.

- Данная информация абсолютно бесполезна. Ведь следующая молния может ударить в любом месте, - пояснил замдекана физфака БГУ.

Где прятаться, если гроза застала врасплох

О том, как опасен разряд молнии и, как поступить, если гроза застала врасплох, рассказала и эксперт от МЧС. По словам главного специалиста Республиканского центра пропаганды МЧС Елены Бугаевой, необходимо знать правила безопасности во время грозы.

Нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями. Чем выше дерево, тем вероятнее, что молния попадет именно в него. Лучше спрятаться в густом кустарнике.

Если гроза застала рядом с водоемом необходимо быстро выйти на берег и отойти подальше от воды.

Оказались в поле - быстро, но бегом, идите к кромке леса или в ближайшую деревню. При этом нужно подальше держаться от столбов, вышек, одиноких деревьев или других высоких объектов.

В дороге надежным укрытием от грозы послужит машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. А вот велосипед или мотоцикл во время грозы представляют потенциальную опасность. Их оставляем на земле и отходим подальше. Также очень опасно оставаться в тракторе в открытом поле, когда идет гроза.

- Вообще, в пути стихию лучше переждать на обочине или автостоянке. Но, ни в коем случае, нельзя парковаться рядом с высокими деревьями, - пояснила представитель МЧС.

В городе во время грозы надо спрятаться в любом здании, так как они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок транспорта. Если некуда зайти, то можно переждать грозу, присев на корточки под невысокими деревьями или кустами. В мобильнике связь лучше отключить.

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