Лукашенко назвал возможного посредника в диалоге между Беларусью и Евросоюзом. И это не Россия

Лукашенко сказал, что не любит посредничество, но согласен на одну страну. Фото: president.gov.by

В интервью зарубежному телеканалу Sky News Arabia 19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что в диалоге между Беларусью и Евросоюзом возможно посредничество другой стороны. Фрагмент видеоинтервью опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Журналист спросил Лукашенко, мол, есть ли сейчас какой-то диалог или посредничество в выстраивании этого диалога Беларуси с Европой, если взять во внимание то, что Беларусь является частью Европы.

На это Александр Лукашенко заметил, что Беларусь не только является частью Европы, но - географический центр Европы. Однако касательно диалога, заметил, что современные отношения Минска и ЕС диалогом не назовешь.

- Ну, вы видите, какой у нас «диалог». Это трудно назвать диалогом в этой ситуации, - пояснил он.

Говоря же о каком-то политическом посредничестве, заметил, что, вообще, не любит «посредничество всякое».

- Но, если бы, например, Объединенные Арабские Эмираты будут посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я - за, - заключил Лукашенко.

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