В помидорах из Беларуси нашли вирус и не пустили их в Россию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С начала недели в Смоленской области запретили ввозить из Беларуси более 120 тонн томатов. Запрет коснулся восьми партий томатов общим весом 127,012 тонны. Их везли в Московскую область, Смоленск и Санкт-Петербург. Местом происхождения овощей была указана Минская область.

Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, белорусские томаты не пустили в Россию потому, что они оказались заражены вирусом.

-Причиной для принятия решения о запрете ввоза послужило выявление фитосанитарными инспекторами Управления Россельхознадзора в плодах карантинного объекта – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Исследования, проведенные в Смоленском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», также подтвердили заражение продукции опасным вирусом, - сообщили в ведомстве.

Все томаты вернули отправителю.

Вирус мозаики пепино – одно из самых опасных болезней томатов и других пасленовых, он может принести большой ущерб сельскому хозяйству.

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