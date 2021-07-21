У девушки еще не было прав, но она решила покатать троих несовершеннолетних друзей. Погиб тот, кто был непристегнут

Автомобиль, за рулем которого была девушка без прав, перевернулся. Погиб непристегнутый подросток. Фото: МВД.

Подросток погиб в автомобильной аварии 21 июля в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Предварительно установлено, что около 17.15 на улице Речной опрокинулся автомобиль Opel. За рулем была 19-летняя девушка, а в салоне – три несовершеннолетних пассажира. Авто опрокинулось из-за того, что девушка не справилась с управлением. Погиб юноша, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Он не был пристегнут. Двое других несовершеннолетних пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, они остались живы и не пострадали.

Погибшему молодому человеку было 17 лет. Установлено, что у девушки, что была за рулем, нет прав на управление транспортным средством – она только проходила обучение на получение водительского удостоверения.

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