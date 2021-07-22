МИД Беларуси – о визите Тихановской в США: Двухнедельная туристическая поездка, которая была оплачена американскими налогоплательщиками

В МИД Беларуси прокомментировали визит Светланы Тихановской в США. Фото: БЕЛТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали визит Светланы Тихановской в США. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос агентства РИА Новости заявил, что в ведомстве особого значения не придают сообщениям в американских СМИ.

- Вряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, которая была оплачена американскими налогоплательщиками. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами. Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных «демократических сил белорусского народа». Да, наш народ уже ощущает на себе эту так называемую «поддержку», которая выражена в виде санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в Америку. На псевдо-встречах белорусская сторона не представлена. Это часть какого-то американского внутриполитического шоу, которое происходит в виртуальной реальности и предназначенного для американской аудитории, - сказал Анатолий Глаз.

Он также отметил, что официальные представители Беларуси находятся в постоянном контакте с посольством США в Беларуси и с Госдепартаментом.

- Ведется диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес и взаимную обеспокоенность. Да, наши подходы не всегда совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем. Мы готовы к продолжению данного диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США еще есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом, - подчеркнул Глаз.

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