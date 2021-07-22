Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза своим уполномоченным представителем в Гродненской области. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Информация об этом была опубликована на сайте пресс-службы президента.

Виктор Шейман от выполнения соответствующих обязанностей был освобожден. Данное распоряжение Александр Лукашенко подписал в среду, 21 июля.

Помимо этого, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Но в связи с его недавним назначением на должность управляющего делами президента Беларуси, распоряжением был откорректирован соответствующий пункт.

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