Ежегодную материальную помощь будут получать некоторые категории белорусов ко Дню Победы

В Беларуси будут выплачивать ежегодную материальную помощь некоторым категориям граждан ко Дню Победы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси будут выплачивать ежегодную материальную помощь некоторым категориям граждан ко Дню Победы. Такой указ накануне подписал президент Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

«В соответствии с подписанным Указом устанавливается дополнительная социальная поддержка в виде выплаты ежегодной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что материальная помощь ветеранам в Беларуси до 2021 года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Величину новой ежегодной выплаты определит правительство. Выплачивать будут из республиканского бюджета.

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В Минтруда сообщили, что в 2021-ом году такие выплаты не предусмотрены (подробности).

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Вице-премьер отметил, что соответствующие решения уже подготовлены, внесены и в ближайшее время будут рассмотрены и приняты на самом высоком уровне (подробности).