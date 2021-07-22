Фотофакт. На мосту в Гродно, где ливень разрушил часть откосов, православные священники отслужили молебен

На мосту в Гродно, где ливень разрушил часть откосов, православные священники отслужили молебен. Фото: БЕЛТА

На Восточном мосту в Гродно, где ливень 17 июля разрушил часть откосов, православные священники в среду, 21 июля, провели молебен. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на телеканал «Гродно плюс».

- Православные священники провели молебен на Восточном мосту и пронесли по нему икону Жировичской Божьей Матери. Именно там, в субботу, 17 июля, ливень разрушил часть откосов, - сообщает телеканал «Гродно плюс».

На мосту в Гродно, где ливень разрушил часть откосов, православные священники отслужили молебен. Фото: БЕЛТА

На мосту в Гродно, где ливень разрушил часть откосов, православные священники отслужили молебен. Фото: БЕЛТА

Напомним, что новый мост в Гродно 17 июля должен был открыть президент Беларуси Александр Лукашенко.

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