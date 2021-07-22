Александр Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, которое состоялось 19 июля, что европейские политики, создавая очаг вокруг Беларуси, ведут к развязыванию третьей мировой войны, передает БЕЛТА.

- Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они ведут к развязыванию третьей мировой войны, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что эскалация напряженности происходит не по воле народов Польши, Германии, Украины, Литвы и других стран.

- Это все – безумство политиков. И я прекрасно понимаю, почему это происходит. Потому что ЕС, Западная Европа прежде всего, - это колониальные государства. Отношения США с европейскими странами – отношения хозяина с подчиненными колониями. В этом суть, - сказал глава государства.

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