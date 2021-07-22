Правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства утверждены в Беларуси. Фото: pixabay

В Беларуси установлены правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства. Такой указ 21 июля подписал президент Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

«Согласно правилам любительского рыболовства для граждан упрощается порядок пользования рыболовными угодьями: исключены излишние требования к орудиям любительского рыболовства, расширен перечень таких орудий, снят запрет на использование осветительных приборов, предоставлены льготы на платное любительское рыболовство дополнительным категориям граждан (пенсионерам, воинам-интернационалистам, лицам до 16 лет)», – сказано в сообщении.

Кроме того, теперь разрешен любительский лов рыбы во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также переданных для промыслового рыболовства. Увеличились и нормы вылова за счет снятия ограничений на лов инвазивных видов рыбы (например, бычка, ротана-головешки, сомика американского).

Документ устанавливает также требования к подводной охоте.

«Такой вид рыболовства возможен только в определенных облисполкомами водоемах при условии наличия у гражданина при себе удостоверения на право подводной охоты, выданного Белорусским обществом охотников и рыболовов», – добавили в пресс-службе.

Что же касается ведения рыболовного хозяйства, то теперь в республике введено право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий.

Созданы дополнительные условия для ведения рыболовного хозяйства. Например, расширен перечень лиц, имеющих право на получение промысловых билетов, предоставлена возможность выдачи таких билетов сроком до пяти лет. Контролировать ведение рыболовного хозяйства будет Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте.

Отмечается, что новые правила помогут обеспечить зарыбление рыболовных угодий, сделает их более доступными для населения.

Читайте также:

Ежегодную материальную помощь будут получать некоторые категории белорусов ко Дню Победы

Накануне был подписан соответствующий указ (подробности).

Правила сбора ягод и грибов в Беларуси напомнили в Минлесхозе

Собирать дары природы можно бесплатно, правда, есть ряд обязательных норм (подробности).

Слуцкий рыбак, который продолжал невозмутимо сидеть с удочкой на фоне пламени: «Каждый год пожары эти»

Оказалось, что пенсионер даже не в курсе, каким популярным он стал за сутки (подробности).