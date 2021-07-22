Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным в Санкт-Петербурге. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, которое состоялось 19 июля, рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

- Я бы хотел отметить, что у нас с президентом России установились очень добрые, тесные отношения. Мы друг друга понимаем. У нас единая оборона наших государств. Да, у нас бывают претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России – святое дело. Поэтому на переговорах в Санкт-Петербурге главное внимание было уделено этому вопросу, - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что на переговорах была достигнута договоренность о цене на углеводороды на 2022 год и о поставках белорусской продукции на российский рынок.

- МЫ не просим Россию покупать все то, что производим. Вопрос так даже не стоит. И президенту России я сказал: мы готовы торговать на рыночных условиях на территории России теми продуктами и товарами, которые нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве, - сказал Лукашенко.

По словам главы государства, обсуждался и блок экономических вопрос, в том числе с учетом санкций, которые были введены против Беларуси и России со стороны ЕС и США.

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