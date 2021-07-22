В Минздраве рассказали об изменениях в условиях оплаты труда работников системы здравоохранения

Изменения и уточнения в условия оплаты труда работников системы Минздрава введены в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменения и уточнения в условия оплаты труда работников системы Минздрава введены в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Это предусмотрено постановлением министерства, оно вступает в силу 23 июля 2021 года.

«Документом предусмотрено установление тарифных разрядов, а также стимулирующих и компенсирующих выплат медицинским работникам, новые должности которых введены постановлением Минздрава от 27 мая 2021 г. № 61 «О номенклатуре должностей служащих медицинских, фармацевтических работников и профилях медицинских, фармацевтических специальностей», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в постановлении актуализированы перечни высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств в части лечения пациентов с ожогами.

«Установлены надбавки за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи по одному из оснований, предусматривающему более льготные условия для работника», – добавили в Минздраве.

В министерстве уточнили и перечень должностей врачей-специалистов, которые относятся к хирургическому профилю.

Также введена норма о том, что стимулирующие и компенсирующие выплаты устанавливаются работникам как по основной должности служащего (профессии рабочего), так и по должности служащего (профессии рабочего), занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Документ определяет и порядок расчета и установления базовой доплаты с учетом фактически отработанного времени по основной должности служащего (профессии рабочего). А еще теперь выплата работнику базовой доплаты не исключает того, что он получит и другие стимулирующие или компенсирующие выплаты.

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