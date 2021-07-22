В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов. Фото: pixabay.com

В Беларуси запретили продавать два вида известных кондитерских рулетов – с вишневой и черничной начинками, – российской фирмы «Яшкино». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Безопасность и качество».

В кондитерских изделиях используются заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211).

В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов. Фото: телеграм-канал "Безопасность и качество"

В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов. Фото: телеграм-канал "Безопасность и качество"

Продажа двух видов рулетов «Яшкино» запрещается с 25 июля 2021 года. С этой же даты их нельзя ввозить в Беларусь.

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