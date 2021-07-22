Тело пропавшего 9 июля мужчины найдено на Дубровском водохранилище

Тело мужчины обнаружено на Дубровском водохранилище в Смолевичском районе. Фото: mlyn.by
Тело мужчины обнаружено на Дубровском водохранилище в Смолевичском районе недалеко от деревни Прилепы, его достали из воды. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Утонувшим оказался 36-летний житель Минска Сергей Боголюбов. Он исчез вечером 9 июля после того, как отдыхал с друзьями на пляже.
Нашли труп волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» с помощью эхолота. Водолазы из ОСВОДа достали мужчину с 12-метровой глубины. Тело лежало на дне почти в 70 метрах от берега.
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