Польша отправит в Литву гуманитарную помощь в связи с ситуацией с мигрантами. Фото: Sputnik Литва

Польша отправит в Литву гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией в стране из-за наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт МИД Польши.

- В связи с продолжающимся на протяжении нескольких месяцев кризисов, который связан с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси на границу с Литвой, Польша приняла решение направить конвои с гуманитарной помощью. Данный жест является поддержкой соседа и союзника, - говорится в сообщении.

Помощь будет состоять из предметов первой необходимости, в числе которых палатки с оборудованием, одеяла, походные кровати, табуреты, электрогенераторы, походные столы, постельные принадлежности и другие предметы.

- Мы заявляем о полной солидарности с Литвой и призываем все страны Европейского союза поддержать власти в Вильнюсе в их усилиях по обеспечению безопасности внешней границы ЕС, - написано в сообщении.

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