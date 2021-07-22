В Литве за сутки задержали 110 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси. Фото: pasienis.lt

В Литве за сутки задержали 110 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Из 110 задержанных, 92 представились гражданами Ирака, Гражданство остальных устанавливается.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2 338 нелегальных мигрантов. Среди задержанных граждане Ирака, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Афганистана, Конго, Сирии и других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Польша отправит в Литву гуманитарную помощь в связи с ситуацией с мигрантами.

В МИД Польши добавили, что данный жест является поддержкой соседа и союзника. (подробности)

В Литве вблизи белорусской границы нелегальные мигранты устроили беспорядки. Пришлось устанавливать дополнительный забор.

Мэр Игналинского района рассказал о первых конфликтах в лагере нелегальных мигрантов. (подробности)

Лукашенко про миграцию из Беларуси в Литву: «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали - не набрасывайте нам на шею петлю».

19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. (подробности)