Названы восемь опасных для здоровья вещей, которые нельзя хранить дома

Не стоит использовать антибактериальное мыло с триклозаном. Фото: pixabay

Чем дольше срок годности некоторых вещей, чем больше риск навредить своему здоровью. Есть такие предметы, от которых нужно избавляться без сожаления уже спустя несколько месяцев использования, а некоторое лучше не использовать никогда, пишет портал «Здоровые люди».

В топ-8 таких опасных для здоровья вещей попали освежители воздуха. Дело в том, что большинство из них содержат тип опасных химикатов – фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью человека. Попадая в организм, фталаты распространяются по всем органам и тканям и имеют свойство накапливаться.

«Чем больше уровень токсических элементов в организме, тем тяжелее последствия. Например, фталаты могут вызвать нарушения в работе эндокринной и половой систем, привести к бесплодию, спровоцировать развитие злокачественной опухоли», – говорится в материале.

Фталаты содержатся не только в освежителях воздуха, но и в пластиковых изделиях, их часто используют в производстве медоборудования, косметики, детских игрушках. В освежителях воздуха фталаты используются для «фиксации» аромата, чтобы замаскировать неприятный запах химическими отдушками. Вместе с тем гораздо безопаснее и эффективнее – регулярная вентиляция.

Любое мыло справляется с бактериями не хуже, чем антибактериальное. Фото: pixabay

Также не стоит использовать антибактериальное мыло с триклозаном. На самом деле любое мыло справляется с бактериями не хуже, чем антибактериальное. В то же время антибактериальное при определенных условиях и индивидуальной восприимчивости может быть даже вредным. В ходе исследований на животных было доказано, что триклозан может влиять на синтез определенных гормонов. Также нельзя исключать вероятность, что активное вещество с бактерицидным действием может способствовать развитию антибиотикорезистентности.

Изношенные кроссовки также не стоит хранить дома. Большинство беговых кроссовок рассчитаны на «пробег» от 500 до 1200 километров, потом надо покупать новые. Если, например, пробегать суммарно 30 километров в неделю, то спортивную обувь надо будет менять примерно каждые три месяца. Иначе она может быть опасна для здоровья.

Беговые кроссовки оснащены специальной амортизацией, которая помогает правильно распределить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и предупреждает возможные травмы стопы. Чем чаще используется такая обувь, тем быстрее она выходит из строя и становится менее способной защищать мышцы, кости, сухожилия. Соответственно, увеличивается риск травм.

Кухонная губка – одна из самых грязных вещей в квартире. В частности, так утверждают ученые из США. Они изучили на предмет чистоты самые распространенные предметы обихода. Пористая структура губок, влажность и тепло – это идеальная среда для различных вредных и опасных микроорганизмов, которые в кухонной губке размножаются в прямом смысле не по дням, а по часам.

Следует каждый день обеззараживать кухонные губки. Некоторые опытные хозяйки советуют прогревать их какое-то время на самой высокой мощности в микроволновой печи. Другие рекомендуют менять губки не реже одного раза в неделю. Однако американские исследователи заявили, что от кухонных губок следует совсем отказаться. Вместо них более безопасный вариант – это чистая хлопчатобумажная ветошь или вискозные салфетки. Их не жалко выбросить после дня использования и заменить на новые.

Пластиковые разделочные доски – это один из наиболее опасных предметов утвари и обихода. Фото: pixabay

Пластиковые разделочные доски – это один из наиболее опасных предметов утвари и обихода.

Уже после одного использования на поверхности пластиковых разделочных досок появляются микроцарапины – это хорошее место для размножения бактерий. Больше царапин – больше микробов, от которых непросто, а иногда и невозможно избавиться. Лучше выбрать деревянные доски, поскольку этот материал содержит природные антимикробные смолы, которые служат своего рода антисептиком. Однако и здесь эффект недолгий, за ними нужно тщательно ухаживать. Лучше использовать для разделки приспособления из натурального камня. Именно они меньше всего подвержены появлению царапин и легки в уходе.

Старая косметика – тоже вредный и опасный продукт. Особенно тушь для ресниц и блески, бальзамы для губ и жидкие помады.

Уже после первого использования на щеточку туши или бальзама для губ попадают микробы. Затем они оказываются во влажной и теплой среде флакона, которая способствует росту бактерий. После этого расплодившиеся микробы попадают вместе с тушью на ресницы (которые предназначены для защиты глаза от попадания пыли и микробов) или в микротрещины на губах и могут стать причиной воспалительного процесса, например, конъюнктивита или стоматита.

Тушь для ресниц дучше менять раз в два месяца, а жидкую косметику для губ – раз в полгода.

Футляр для контактных линз, как считают офтальмологи может увеличить риск глазных инфекций, если он грязный. Его надо регулярно чистить, тщательно просушивать на воздухе лицевой стороной вверх и каждый день использовать свежий раствор для линз. При этом даже в таком случае на поверхности футляра со временем образуется грязная микропленка, которая притягивает грязь и микробы, невидимые глазу. Менять футляр для линз на новый специалисты советуют каждые три месяца.

Растянутые бюстгальтеры тоже не стоит хранить дома. Менять старое белье на новое нужно не реже, чем раз в шесть – максимум в восемь месяцев. Дело в том, что резинки, лямки бюстгальтера со временем растягиваются (особенно быстро это происходит, если их стирать в стиральной машине). В итоге белье перестает выполнять свою функцию, а ведь правильное новое белье обеспечивает не только комфорт и оптимальную поддержку груди, но и предотвращает развитие болей в спине, замедляет естественный процесс старения и ослабления мышц.