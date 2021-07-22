МИД России призывает Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции. Фото: ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, Литве стоит сотрудничать с Беларусью по проблеме, связанной с нелегальной миграцией, сообщает агентство РИА Новости.

- Некоторые заявления, которые звучат из уст западных политиков, о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию в страны Европейского союза с Ближнего Востока, вызывают удивление, - сказал Руденко.

Он добавил, что вместо «подрывной деятельности Литве следовало бы решать вопрос с мигрантами в контакте с белорусскими властями».

- Литве стоило бы, вместо подрывной деятельности, решать волнующие ее вопросы противодействия нелегальной миграции в контакте с белорусскими властями. Но Вильнюс не только уклоняется от подобного сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию, - отметил Руденко.

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