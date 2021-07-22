Первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл в Брест на учения «Запад-2021»

Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации прибыл в Брест 22 июля. Фото: Максим Гарлукович, Ян Горбанюк «Ваяр».

Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации прибыл в Брест 22 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя командира воинской части, Сергея Коброва, они добрались в течение суток.

«Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях. Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря», – заявил Кобров.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. Фото: Максим Гарлукович, Ян Горбанюк «Ваяр».

Кроме того, на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. До этого пройдет серия подготовительных учений. Ранее сообщалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

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