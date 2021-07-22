Главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича перевели в СИЗО на Володарского. Фото: jahor.marcinovich / Facebook

Главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича перевели в СИЗО на Володарского, 1. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

- В ночь на 22 июля главного редактора издания «Наша нiва» Егора Мартиновича перевели в СИЗО на Володарского, - написано в сообщении.

Напомним, что 13 суток Мартинович провел в изоляторе временного содержания на Окрестина. Он является подозреваемым по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, а также по статье 216 Уголовного кодекса – Причинение имущественного ущерба без признаков хищения.

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