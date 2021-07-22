Жара вернется с дождями: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 23-25 июля

Потепление ожидается 23 июля в Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Потепление ожидается 23 июля в Беларуси. При этом прогнозируются грозы, в связи с чем на пятницу объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

«Утром и днем 23 июля (пятница) местами по северу республики ожидаются грозы», – сказано в сообщении.

В целом погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, только утром и днем по северу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Также будет почти без осадков, лишь утром и днем местами по северу республики кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, местами по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет в пределах +10..+16°С, местами +7..+9°С, максимальная днем от +20°С по северу до +28°С по югу страны.

Также синоптики рассказали, что в последней декаде июля температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы.

В выходные 24 и 25 июля потеплеет максимально до +29°С. В субботу местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В воскресенье будет в основном без осадков.

«В дальнейшем с юго-запада Европы на территорию Беларуси сместятся фронтальные разделы. Дождей станет больше, но и температурный фон повысится. В целом последняя декада июля ожидается на 2 градуса выше климатической нормы», – отметили в Белгидромете, пишет БЕЛТА.

Так, уже в понедельник 26 июля воздух прогреется до +31°С. Во вторник 27 июля и в среду 28-го столбики термометров максимально поднимутся до +32°С.

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