Нацоператора по обращению с радиоактивными отходами планируют создать в Беларуси

Атомная электростанция, архивное фото. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вопрос о создании специального департамента и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами стал одной из тем совещания Александра Лукашенко и Совета министров, пишет БЕЛТА.

С предложением о создании специального департамента для переработки, хранения и захоранивания радиоактивных отходов выступило правительство Беларуси.

– Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами. Они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности. Это не только атомная станция. Мы эти источники используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности, оборонном комплексе, – отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси в скором времени планируется запуск второго блока БелАЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов.

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