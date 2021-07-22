Лукашенко: «Мы на небольшую страну получили под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов». Фото: БелТА.

Утром 22 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. Обсуждался сразу ряд вопросов: обращение с радиоактивными отходами, внешнеэкономическая деятельность и налоговое администрирование, создание и деятельность холдингов, регулирование предпринимательской деятельности, постдипломная подготовка врачей.

- У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов, примеров море, до чиновников, заявил Лукашенко.

Кроме того, президент напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.

- Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - подчеркнул он. - Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы.

Также Лукашенко высказался о неправительственных и некоммерческих организациях, которые работают в Беларуси:

- Правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас - пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать - и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? - продолжил Александр Лукашенко. - Там же уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.

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