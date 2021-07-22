МТЗ хочет вернуть свою продукцию на рынок Американского континента

Минский тракторный завод. Фото: БЕЛТА

Предприятию сейчас поступают различные предложения от бизнеса разных стран. Об этом рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, его слова приводит БЕЛТА.

– Нас интересуют рынки Американского континента прежде всего. Естественно, что рынки для нас новые. Мы когда-то там были, но потом ушли, сегодня хотим возвратиться, – сказал Вовк.

Он также отметил, что это сложные рынки, для которых нужно создавать новую продукцию и проводить сертификацию, поэтому нужно, чтобы партнер сам видел интерес в таком сотрудничестве.

– Речь идет как о поставках техники, так и о поставках комплектующих, сырья и материалов, – уточнил Вовк.

Руководство МТЗ в ближайшее время планирует встретиться и обсудить перспективы развития сотрудничества с представителями бизнесов других стран.

Вовк отметил, что при помощи послов предприятие хочет определиться, насколько серьезны потенциальные партнеры и насколько они представляют интерес для развития страны и дистрибуции продукции.

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