Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2021 года: больше тысячи новых зараженных. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Минздрав Беларуси 20 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 1069 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 1202 пациентов.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 437 тыс. 664 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 тыс. 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли 11 человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 365 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 17 тыс. 133 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 151 тыс. 228 тестов.

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