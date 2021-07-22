Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» несостоятельной

Экономический суд Минска. Фото: Yandex.by

Экономический суд Минска принял решение о санации ООО «Трайпл», об этом сообщили в пресс-службе суда.

По словам представителя управляющего в суде, если просто ликвидировать предприятие, это повлечет увольнение более 300 сотрудников компании и другие расходы, но для восстановления платежеспособности предприятия есть все основания.

– Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО «Трайпл» экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 года, – сообщает пресс-служба.

На текущий момент должник не располагает активами, достаточными для погашения задолженности перед кредиторами в полном объеме, но после проведения мероприятий, предусмотренных санацией, это станет возможно.

Активы «Трайпла» на текущий момент составляют около 155 миллионов рублей, по кредитом компания задолжала около 170 миллионов рублей.

Решение суда Минска о санации в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке.

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