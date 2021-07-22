Трое минских подростков отравились метадоном – сбытчика задержали

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фото: Pixabay

Сотрудниками милиции задержан сбытчик наркотиков, которыми отправились трое подростков 16 и 17 лет в начале июля и были доставлены в больницу, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– По информации ГУВД, 18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления они были госпитализированы, один до сих пор находится в критическом состоянии, – рассказали в МВД.

По информации ГУВД, 18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым, после употребления они были госпитализированы, один до сих пор находится в критическом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники подразделений по противодействию распространения наркотиков отмечают, что в Беларуси опять возникла проблема роста числа «передозов» среди наркоманов. Несколько лет назад по Беларуси прокатилась волна смертей среди молодежи, которые были вызваны употреблением синтетических наркотических средств.

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