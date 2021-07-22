Роман Протасевич рассказал, кто организовал протесты в Беларуси.

- Настоящими организаторами протестов в Беларуси выступали администраторы и владельцы популярных телеграм-каналов, - заявил в интервью литовской газете Vakaro zinios Роман Протасевич. Он отметил, что роль оппозиции в организации акций существенно переоценена. Телеграм-каналы начали завоевывать доверие аудитории еще до начала выборов президента Беларуси.

По его словам, сообщества публиковали информацию о пандемии коронавируса, которую официальный Минск тщательно скрывал.

- От темы коронавируса мы все чаще стали переходить к волнующим людей политическим вопросам, — пояснил Протасевич. Он указал, что оппозиция оказалась неспособна собрать и вывести людей на улицы.

- Протесты были направлены не за какого-то оппозиционного «кандидата в кандидаты», а против надоевшего большинству правительства Лукашенко, — заключил он. Также Протасевич назвал оппонентов белорусского президента виновными в поражении протестующих.

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