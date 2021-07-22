Белорусского кикбоксера Алексея Кудина, которого обвиняют в драке с милиционерами, экстрадировали из России. Фото: rh.by.

- Генпрокуратура России удовлетворила просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче Алексея Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Беларуси, - сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Отмечается, что правовая основа для сотрудничества в сфере экстрадиции – Конвенция государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия. Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным. К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь. Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района.

Согласно УК РБ, по этой статье Кудину грозит до семи лет тюрьмы.

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