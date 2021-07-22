Студент-иностранец задержан в Минске за распространение наркотиков

С помощью вырученных от продажи наркотиков денег студент погашал долги. Фото: Pexels

В Минске задержан иностранный слушатель белорусского вуза, распространявший наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

20 июля наркоконтролем был задержан 25-летний гражданин, в рюкзаке которого обнаружили около 1 кг мефедрона.

– Молодой человек признался, что накануне успел сделать закладки в Минском районе. В лесах пристоличья оперативники нашли несколько тайников с альфа-PVP весом более 0,4 кг, а в съемной квартире задержанного - электронные весы, фасовочные пакеты и изоленту, – сообщили в МВД.

Выяснилось, что дилер учится в одном из высших учебных заведений Беларуси и параллельно работает на виртуальный наркомаркет: привозит в Минск из другой области крупные партии товара, фасует на более мелкие и делает закладки. Доход, по словам студента, тратился на погашение долгов.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за сбыт психотропных веществ.

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