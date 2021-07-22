В Минэнерго рассказали, когда в Беларуси построят пункт хранения радиоактивных отходов

К 2030 году в Беларуси понадобится специальное хранилище для радиоактивных отходов. Фото: Сергей ГАПОН

В Беларуси построят пункт хранения радиоактивных отходов к 2030 году, сообщает пресс-служба Минэнерго.

-Для комплексного решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами к 2030 году потребуется строительство в стране республиканского пункта хранения РАО, - приводит слова министра энергетики Виктора Каранкевича официальный телеграм-канал ведомства.

В будущее хранилище поместят радиоактивные отходы не только от Белорусской АЭС, но и «от других производителей», отметил министр.

Предварительно будут изучены мировые технологии, и лучшие из них используют при строительстве объекта. Где предполагается расположить пункт хранения РАО, пока неизвестно. Будет проведена комплексная работа, чтобы определить это. Над выбором места расположения пункта будет работать и новый Департамент, который планируется создать в Министерстве энергетики, и ученые Национальной академии наук.

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Соответствующий документ вынесен на рассмотрение президента. ПОДРОБНОСТИ.