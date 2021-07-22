Лукашенко потребовал от правительства порядка в деятельности ИП и самозанятых

Лукашенко заявил, что в Беларуси создан оффшор в виде предпринимателей. Фото: president.gov.by

На совещании с руководством Совмина в четверг, 22 июля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко потребовал наведения порядка в деятельности ИП и самозанятых. Видео с требованием Лукашенко в отношении деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Так на совещании обсуждались предложения от белорусского правительства для урегулирования базовых форм предпринимательства - ИП и самозанятых. Александр Лукашенко, комментируя, потребовал, чтобы была выработана система в этом вопросе.

- Это мое жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. Пожалуйста, индивидуальные предприниматели: кто они, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить, - перечислил он.

Уточняя, Александр Лукашенко заметил, что при этом предпринимательскую инициативу «нельзя удушить». Если люди имеют стремление работать и зарабатывать, и при этом занимаются, чем-то творческим, то им необходимо оказать поддержку.

- Талантливый человек он пишет картины, плетет корзины - делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо поддерживать! И в этом плане - послабление в налоговом законодательстве. Чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом - ремесленничеством, - предложил Лукашенко.

И при этом заметил, что предпринимательская деятельность не должна быть такой, как сейчас в Беларуси.

- У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок, - вновь потребовал он правительство.

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