МАРТ: В Беларуси стало больше интернет-магазинов - уже почти 27 тысяч

В Беларуси большинство интернет-магазинов принадлежат ИП. Фото: pixabay.com

Стало известно о том, что в Беларуси число интернет-магазинов составляет уже около 27 тысяч. Об этом во время пресс-конференции рассказала журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, пишет interfax.by.

Представитель МАРТ заметила, что за шесть месяцев 2021-го года в Беларуси число интернет магазинов выросло на 5,7% и почти достигло 27 тысяч штук. С 2015-го года их стало почти в два раза больше.

- Более половины из них принадлежат индивидуальным предпринимателям, а еще 47 процентов - юридическим лицам, - заметила Гаврильчик.

Эксперт МАРТ пояснила, что рост интернет-торговли связан, среди прочего, и с пандемией коронавируса. Есть связь и с доверием потребителей. Мнение формируется исходя из поведения интернет-продавцов. Покупателям важно, чтобы на сайтах была полная информация о продавце и товарах, была своевременной реакция на общение с клиентами и т.д.

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