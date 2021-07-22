Лукашенко передает часть своих полномочий: вот какие и к кому они переходят

Лукашенко передал свои полномочия, касающиеся приватизации. Фото: president.gov.by

Стало известно, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в четверг, 22 июля, подписал декрет №4, которым передал часть своих полномочий, информирует БелТА.

Декретом №4 Лукашенко передал часть своих президентских полномочий.

Подписанный документ вносит коррективы в декрет №3 от 20 марта 1998-го года. Данным декретом устанавливался порядок приватизации госсобственности в Беларуси.

Ранее эмиссию дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельхоз продукцию, акции которых находятся в собственности Беларуси, согласовывал президент. С этого момента (после подписания Лукашенко декрета №4 - Прим.) функции президента по согласованию передаются правительству.

Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, то функции главы республики по согласованию переходят облисполкомам и Мингорисполкому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конституцию Беларуси снова хотят изменить: Лукашенко говорит о передаче 71 полномочия, эксперты настроены скептично.

«Комсомолка» рассказывает, когда и какие изменения вносились в Конституцию, а эксперты делятся мнениями, какие надежды можно возлагать на предстоящую реформу (подробности).

«Кто будет управлять страной «если вдруг»: Лукашенко раскрыл подробности декрета, который называл одним из главных решений за время президентства.

Александр Лукашенко рассказал, что готовит серьезное решение после того, как озвучил сведения о подготовке покушения на него (подробности).

Александр Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны.

По словам президент, создавая очаг вокруг Беларуси, европейские политики ведут к развязыванию третьей мировой войны (подробности).

Лукашенко потребовал от правительства порядка в деятельности ИП и самозанятых.

Правительству в этом вопросе он дал «жесточайшее поручение» (подробности).