Гомельщина жалуется в Госконтроль на грязно-коричневую воду

В Гомеле и области жалуются на коричневую воду. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Комитете госконтроля Гомельской области провели горячую линию по качеству услуг водоснабжения. Позвонили более тридцати человек, как из самого областного центра, так и из девяти районов области, сообщает пресс-служба КГК.

Один из позвонивших рассказал, что в жилых домах на трех гомельских улицах – Кристалловской, Белицкой и Каленикова – в мае и июне вода была грязно-коричневого цвета и с примесями. Люди жаловались коммунальникам не раз, но проблема не решалась. Только после того, как они пожаловались в госконтроль и в ситуации с водой начали разбираться местные власти, недостатки устранили – промыли внутриквартирную распределительную сеть.

Основные причины, по которым из кранов льется плохая вода – то, что организации ЖКХ не меняют вовремя изношенные сети водоснабжения, не промывают сети и не обеспечивают нужное давление в трубопроводах, отметили в КГК.

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С начала лета на горячую линию на невыносимые условия труда в жару пожаловались уже более ста человек. ПОДРОБНОСТИ.