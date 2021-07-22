Минюст подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, во главе которого Светлана Алексиевич

Вице-председатель Белорусского ПЕН-центра сообщила, что организацию хотят ликвидировать. Фото: Facebook PEN Belarus
Минюст потребовал ликвидировать Белорусский ПЕН-центр, председателем которого является нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Об этом на личной странице в Фейсбуке сообщила Татьяна Нядбай, зампредседателя организации.
- Мінюст падаў пазоў аб ліквідацыі Беларускага ПЭНа, - написала Нядбай на своей странице.
И прикрепила фото документа, в котором указано, что Верховным судом Беларуси возбуждено гражданское дело по иску Министерства юстиции Беларуси к Республиканскому общественному объединению «Белорусский ПЕН-центр» о ликвидации.
Опрос для подготовки дела к судебному разбирательству был назначен на 20 июля.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что силовики проводили обыск по юридическому адресу организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Светлана Алексиевич о своем председательстве в ПЕН-центре: «Никакая власть не входит в мои планы».
Известная писательница, обладательница Нобелевской премии, объяснила, почему согласилась возглавить организацию и чего теперь ждать (подробности).
Художник Алесь Пушкин пришел в белорусский ПЕН-Центр с руками, выкрашенными в красный цвет.
Таким образом он решил поддержать парня, который выкрасил руки памятнику поэту Александру Пушкину в Минске (подробности).
Минюст подал в Верховный суд исковое заявление о ликвидации БАЖ.
Причина для ликвидации - повторное нарушение законодательства об общественных объединениях (подробности).
Минюст требует остановить работу двух общественных организаций.
В этих организациях силовики проводили ранее обыски (подробности).