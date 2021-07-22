Минюст подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, во главе которого Светлана Алексиевич

Вице-председатель Белорусского ПЕН-центра сообщила, что организацию хотят ликвидировать. Фото: Facebook PEN Belarus

Минюст потребовал ликвидировать Белорусский ПЕН-центр, председателем которого является нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Об этом на личной странице в Фейсбуке сообщила Татьяна Нядбай, зампредседателя организации.

- Мінюст падаў пазоў аб ліквідацыі Беларускага ПЭНа, - написала Нядбай на своей странице.

И прикрепила фото документа, в котором указано, что Верховным судом Беларуси возбуждено гражданское дело по иску Министерства юстиции Беларуси к Республиканскому общественному объединению «Белорусский ПЕН-центр» о ликвидации.

Опрос для подготовки дела к судебному разбирательству был назначен на 20 июля.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что силовики проводили обыск по юридическому адресу организации.

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