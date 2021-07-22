За шесть месяцев 2021 года белорусам прислали из-за границы переводов на $176 млн

В Нацбанке посчитали, сколько валюты белорусам прислали в переводах из-за рубежа. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Стало известно, сколько денежных переводов получили белорусы из-за границы с начала года. Об этом рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на пресс-службу Националного банка.

В апреле-июне 2021 года белорусы получили из-за границы денежные переводы на сумму, эквивалентную $90,3 млн, в январе-марте – более, чем на $85,7 млн. Получается, что с начала года из-за рубежа белорусам прислали $176 млн. Деньги переводились с помощью международных систем Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, Contact, Ria Money Transfer, «Сбербанк Онлайн».

Средняя сумма валютного перевода во втором квартале была немного больше, чем в первом - $308,65 и $298,86 соответственно. От родственников белорусы в среднем получали по 404,21 доллара во втором квартале, а в первом – по 348,71.

Из Беларуси ушло а первый квартал почти 50 млн долларов, а за второй – почти 60 млн.

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