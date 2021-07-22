В Пуховичском районе мужчина пошел в магазин и заблудился в кукурузном поле. Спасатели искали 40 минут

Мужчина почти два часа плутал по кукурузному полю - хотел сократить путь до магазина. Фото: МЧС.

21 июля необычный вызов приняли спасатели в Пуховичском районе. Около поселка Дружный заблудился человек. Но заблудился он не в лесу, а в кукурузном поле.

Спасателям позвонила жена потерявшегося мужчины. Около десяти часов утра пенсионер ушел в магазин. Он решил сократить дорогу через кукурузное поле, но заблудился. Батарея в его мобильном телефоне села, он только успел позвонить жене и сказать, что заблудился.

Вызов спасателям поступил в 11.13.

Спасатели распределились по трем направлениям и стали прочесывать местность. Через 40 минут водитель части Антон Поддубоцкий нашел потерявшегося пенсионера. У того были признаки обезвоживания. Сотрудники МЧС вынесли мужчину с поля.

Пенсионера осмотрели медики, госпитализация ему не понадобилась, сообщает пресс-служба МЧС.

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