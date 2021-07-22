На некоторые продукты ставка НДС снизится с 20% до 10%: Лукашенко подписал указ о налогообложении

Подписан указ о налогообложении. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе президента Республики Беларусь сообщили о том, что в четверг, 22 июля, был подписан указ «О налогообложении» (№285 - Прим.).

Указом с учетом правоприменительной практики вносятся изменения в некоторые положения налогового законодательства Беларуси. Так признаются утратившими законную силу указы и некоторые нормы указов, чьи положения отражены в обновленном Налоговом кодексе РБ.

Так освобождаются от подоходного налога доходы, полученные в виде страховых выплат или обеспечения в связи с наступление страхового случая по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, которые были заключены до 1 января 2021-го года на срок менее 3 лет.

Еще снижается НДС по некоторым продтоварам. Так ставку налога на добавленную стоимость уменьшат в два раза, с 20 до 10 процентов, на растворимое печенье, овощи и другие гомогенизированные продукты, фрукты, орехи и соки для детского питания.

Также есть корректировка указа об арендной плате за земельные участки в госсобственности (№160 от 12 мая 2020 года). Положения указа приведены в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.

Еще указом устанавливается особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) рассчета в 2021-2022-ом годах арендной платы за земельные участки, предоставленные под ТЦ, в том числе паркингов этих торговых центров, а также торговых объектов в составе торговых сетей.

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