Белорус получил 21 год тюрьмы в Чехии: вот в чем его признали виновным

Верховный суд Чехии осудил белоруса на 21 год лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, что гражданина Беларуси Алексея Фадеева в Чехии признали виновным в терроризме и приговорили к 21 году тюрьмы. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По словам представителя украинской дипломатии, Верховным судом Чехии был изменен срок заключения белоруса из-за переквалификации уголовной статьи.

Напомним, в сентябре 2020-го года Алексея Фадеева судили в суде Праги. Суд признал его виновным в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе. Тогда ему был вынесен приговор в виде 4,5 года заключения. Суд признал его виновным в участии в организованной преступной группировке.

Верховный суд, как говорилось выше, ужесточил наказание. Квалификация преступления Фадеева была изменена на «терроризм в составе организованной преступной группировки». Мужчину приговорили к лишению свободы на 21 год.

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