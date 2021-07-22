Россия не будет легитимизировать «беглых белорусских оппозиционеров»: МИД РФ

В МИД России заявили, что белорусская оппозиция игнорирует действия и шаги Минска. Фото: pixabay.com

С официальным заявлением выступила представитель МИДа России, информирует ТАСС.

Мария Захарова заявила, что у российских властей нет желания «способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров». Представитель российской дипломатии подчеркнула, что внутренние процессы Беларуси являются исключительно внутрибелорусскими процессами.

Также Захарова назвала, какие, по ее мнению, действия официального Минска игнорируются белорусской оппозицией. Мол, «белорусская эмиграция, включая Тихановскую, не предлагает конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране». И добавила:

- Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства, - высказала мнение российского МИДа дипломат.

А далее подчеркнула, что оппозиция не только игнорирует действия властей, но и «наоборот делает все, чтобы раскачать ситуацию в республике» и навредить экономике Беларуси. В качестве примера она назвала призывы оппозиционных лидеров к коллективному Западу о введении против Беларуси санкций.

- Считаем, что лица, призывающие к введению санкций против собственной страны и народа, не имеют права на политическое будущее, - заявила Захарова.

В заключение представитель МИДа высказала уверенность в том, что за оппозицией «стоят силы, совершенно не связанные» с Беларусью.

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